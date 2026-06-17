Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdächtige Substanzen in Fundsache entdeckt

Jena (ots)

Mitarbeiter des Fundbüros in Jena haben am Dienstagvormittag in einer abgegebenen Geldbörse mutmaßliche Betäubungsmittel entdeckt und die Polizei informiert. Die Geldbörse war zuvor als Fundsache aus dem Bereich des Jenaer Nahverkehrs an das Fundbüro übergeben worden. Bei der Durchsicht fanden die Mitarbeiter zwei Cliptütchen mit einer weißen pulverförmigen beziehungsweise kristallinen Substanz. Die mutmaßlichen Betäubungsmittel wurden durch die Polizei beschlagnahmt. Anhand der in der Geldbörse befindlichen Dokumente konnte der Eigentümer identifiziert werden. Dabei handelt es sich um einen 44-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Ermittlungen zur Art der aufgefundenen Substanzen sowie zu deren Herkunft dauern an. Die Geldbörse war nach bisherigen Erkenntnissen zwischen dem 10. und 12. Juni in einem Fahrzeug des Jenaer Nahverkehrs aufgefunden worden. Gegen den 44-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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