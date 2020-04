Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Vom Freitag, den 24.04.2020, 12.00 Uhr, bis Samstag, 25.04.2020, 10.00 Uhr

Goslar (ots)

Brandermittlung Goslar Am Freitag, den 24.04.2020, gegen 17.05 Uhr, entdeckte ein 17-jähriger Fahrradfahrer einen Waldbrand im Bereich des Gut Riechenberg und informierte die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Flächenbrand verhindert werden. Es wurden mehrere Bäume sowie die Waldbodenfläche auf ca. 200 Quadratmetern Grundfläche zerstört. Die Brandursache ist zur Zeit ungeklärt.

Einbruchdiebstahl Goslar U.T. versuchte ein Holzfenster eines Bürobereiches in einem nicht näher bekannten Tatzeitraum in der Straße "Gemeindehof" aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte und ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt.

Verkehrsunfallflucht Goslar Am 24.04.2020, gegen 15.08 Uhr, stieß ein Pkw beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hildesheimer Straße gegen einen geparkten Pkw. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte diese ermittelt werden. Ein dementsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

i.A. Seute, POK

