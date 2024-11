POL-PB: Geschockt am Telefon! - Betrugsmasche "falscher Polizist"

Paderborn (ots) - (CK) - Am Montag (04.11.) waren Einbrecher in Paderborn unterwegs. In der Zeit von 16.15 Uhr bis 21.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in ein Pfarrhaus an der Ludwigsstraße ein. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten Büroräume und die Wohnung des Pfarrers. Mit einem hier vorgefundenen Schlüssel verschafften sie sich anschließend Zutritt zum ...

mehr