Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand einer Mülltonne

Warendorf (ots)

Am Samstag (01.08.2026) um 03.30 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand einer Mülltonne an der Elisabeth-Tombrock-Straße in Ahlen gemeldet. Unbekannte Täter hatte die Mülltonne vermutlich angezündet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein im Nahbereich des Feuers liegender Feuerwerkskörper entzündete sich während der Löscharbeiten. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Wer kann Angaben zum Täter machen? Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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