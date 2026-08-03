PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen geben Hinweis auf alkoholisierte Autofahrerin

Warendorf (ots)

Am Freitag (31.07.2026) gegen 23.40 Uhr meldeten Zeugen vom Heideweg in Warendorf-Müssingen lautstarke Streitigkeiten. Anschließend soll eine Frau mit einem Auto losgefahren sein. Die Frau hätte unter Alkoholeinfluss gestanden. Aufgrund eines weiteren Hinweises konnten Polizisten das Fahrzeug gegen 23.55 Uhr an der Wallpromenade in Warendorf antreffen. Am Steuer saß eine 28-Jährige aus Everswinkel. Der Hinweis der Zeugen erwies sich als richtig. Die Frau hatte Alkohol getrunken. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 13:59

    POL-WAF: Telgte. Einbruch in Geschäft

    Warendorf (ots) - In der Nacht von Freitag (31.07.2026) zu Samstag (01.08.2026) gegen 03.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft für Mobilfunk an der Steinstraße in Telgte ein. Die Unbekannten schlugen die Schaufensterscheibe ein und entwendeten dort ausgelegte Handys. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 13:58

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Büro

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Freitag (31.07.2026) 16 Uhr bis Sonntag (02.08.2026) 08.25 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Kruppstraße in Ahlen ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren