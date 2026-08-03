Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen geben Hinweis auf alkoholisierte Autofahrerin

Warendorf (ots)

Am Freitag (31.07.2026) gegen 23.40 Uhr meldeten Zeugen vom Heideweg in Warendorf-Müssingen lautstarke Streitigkeiten. Anschließend soll eine Frau mit einem Auto losgefahren sein. Die Frau hätte unter Alkoholeinfluss gestanden. Aufgrund eines weiteren Hinweises konnten Polizisten das Fahrzeug gegen 23.55 Uhr an der Wallpromenade in Warendorf antreffen. Am Steuer saß eine 28-Jährige aus Everswinkel. Der Hinweis der Zeugen erwies sich als richtig. Die Frau hatte Alkohol getrunken. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

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