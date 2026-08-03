Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.07.2026

05:11 Uhr Lebensgefährlich verletzter Motorradfahrer gestorben

Warendorf (ots)

Originalmitteilung: https://warendorf.polizei.nrw/presse/sendenhorst-motorradfahrer-lebensgefaehrlich-verletzt

Am Samstagabend (25.07.2026) um 18:45 Uhr ereignete sich auf der L520 zwischen Sendenhorst und Alverskirchen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Waltrop befuhr die L520 aus Sendenhorst kommend in Richtung Alverskirchen. Beim Durchfahren einer Linkskurve kommt dieser aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und gerät mit seinem Motorrad in einen Entwässerungsgraben eines angrenzenden Feldes. Dort kommt der 64-Jährige mit seinem Fahrzeug zu Fall und überschlägt sich. Bei dem Sturz wird der Waltroper lebensbedrohlich verletzt. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung des Unfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis. Die L520 war zwischen Sendenhorst und Alverskirchen während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Nachtrag: Der 64-jährige aus Waltrop ist am Freitag (31.07.2026) in einem Krankenhaus verstorben.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell