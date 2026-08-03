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Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Geschäft

Warendorf (ots)

In der Nacht von Freitag (31.07.2026) zu Samstag (01.08.2026) gegen 03.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft für Mobilfunk an der Steinstraße in Telgte ein. Die Unbekannten schlugen die Schaufensterscheibe ein und entwendeten dort ausgelegte Handys. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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  • 03.08.2026 – 13:58

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Büro

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Freitag (31.07.2026) 16 Uhr bis Sonntag (02.08.2026) 08.25 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Kruppstraße in Ahlen ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

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  • 03.08.2026 – 10:55

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