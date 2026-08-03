POL-WAF: Telgte. Einbruch in Geschäft
Warendorf (ots)
In der Nacht von Freitag (31.07.2026) zu Samstag (01.08.2026) gegen 03.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft für Mobilfunk an der Steinstraße in Telgte ein. Die Unbekannten schlugen die Schaufensterscheibe ein und entwendeten dort ausgelegte Handys. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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