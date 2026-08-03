Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Pkw und Motorroller prallen zusammen. Zwei Leichtverletzte

Warendorf (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) gegen 13.30 Uhr kam es in Sassenberg auf der Straße Klingenhagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Versmolder fuhr von einer Grundstückszufahrt auf den Klingenhagen. Ein 60-Jähriger aus Münster fuhr auf dem Klingenhagen in Richtung Füchtorfer Straße. Mit auf dem Roller befand sich eine 57-Jährige (Münster). Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und der Rollerfahrer und seine Sozia stürzten. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

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