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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Pkw und Motorroller prallen zusammen. Zwei Leichtverletzte

Warendorf (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) gegen 13.30 Uhr kam es in Sassenberg auf der Straße Klingenhagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Versmolder fuhr von einer Grundstückszufahrt auf den Klingenhagen. Ein 60-Jähriger aus Münster fuhr auf dem Klingenhagen in Richtung Füchtorfer Straße. Mit auf dem Roller befand sich eine 57-Jährige (Münster). Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und der Rollerfahrer und seine Sozia stürzten. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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