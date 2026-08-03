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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Büro

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Freitag (31.07.2026) 16 Uhr bis Sonntag (02.08.2026) 08.25 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Kruppstraße in Ahlen ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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