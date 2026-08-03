POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Büro
Warendorf (ots)
In der Zeit vom Freitag (31.07.2026) 16 Uhr bis Sonntag (02.08.2026) 08.25 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Kruppstraße in Ahlen ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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