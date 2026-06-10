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Polizei Bochum

POL-BO: Polizei Bochum informiert auf dem Husemannplatz über sichere Mobilität

Bochum (ots)

Wie wirken sich Alkohol, Drogen oder Müdigkeit auf die Fahrtüchtigkeit aus? Antworten auf diese Fragen und viele Tipps gibt die Polizei Bochum am Freitag, 12. Juni, bei einer Präventionsveranstaltung auf dem Husemannplatz in der Bochumer Innenstadt.

Zwischen 11 und 17 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger vor Ort über die Risiken einer beeinträchtigten Fahrtüchtigkeit informieren und verschiedene Mitmach- und Informationsangebote nutzen. Die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention stehen für Gespräche zur Verfügung und zeigen, wie bereits kleine Einschränkungen der Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr schwerwiegende Folgen haben können.

Unterstützt wird die Aktion vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) und der Stadt Bochum.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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