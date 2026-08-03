Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (01.08.2026) um 11 Uhr kam es in Sassenberg an der Einmündung Greffener Straße / Carl-Benz-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pedelec den Geh- / Radweg an der Greffener Straße in Richtung B 513. Ein 70-Jähriger (ebenfalls aus Sassenberg) befuhr die Carl-Benz-Straße in Richtung Greffener Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Die Frau wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt.

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