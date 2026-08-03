Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Streitigkeiten auf Feier enden im Gewahrsam

Warendorf (ots)

Am Samstag (01.08.2026) gegen 22.50 Uhr kam es auf einer Feier in der Bauernschaft Alst in Sendenhorst-Albersloh zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern und dem Sicherheitsdienst. Bei Eintreffen der Polizisten verweigerte ein 19-jähriger Münsteraner die Angabe seiner Personalien und wollte die Örtlichkeit verlassen. Als die Einsatzkräfte ihn festhalten wollten riss er sich los. Dem jungen Mann wurden Handfesseln angelegt und er wurde zur Polizeiwache nach Ahlen gebracht. Nachdem dort seine Personalien feststanden wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam gebracht. Gegen alle Beteiligten der genannten Auseinandersetzung wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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