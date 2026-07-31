Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Lkw streift geparktes Auto und flüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.07.2026) in der Zeit von 18.05 Uhr bis 19.30 Uhr wurde an der Warendorfer Straße in Beelen, kurz vor der Ampel zur Westkirchener Straße von Warendorf aus kommend, eine geparkte graue Mercedes E-Klasse beschädigt. Ein Lkw befuhr die Warendorfer Straße Richtung Gütersloh. Aus unbekannten Gründen machte der Fahrer des Lkw eine Vollbremsung und hinterließ auf der Fahrbahn Blockierspuren. Bei dieser Bremsung kam das Fahrzeug nach rechts und streifte das geparkte Auto an der linken Seite. Der Lkw-Fahrer flüchtete. Die Vollbremsung des Lkw und der Unfall müssen entsprechenden Lärm verursacht haben. Wer hat den Verkehrsunfall oder die beschriebene Situation beobachtet oder gehört? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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