POL-WAF: Beckum. Nachtrag zur Pressemitteilunge vom 30.07.2026
12.47 Uhr, Auto fährt gegen Hauswand. Zwei Leichtverletzte
Warendorf (ots)
Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 51.000 Euro geschätzt. https://warendorf.polizei.nrw/presse/beckum-auto-faehrt-gegen-hauswand-zwei-leichtverletzte
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