Warendorf (ots) - Egal ob Sie in den Süden oder Norden in den Urlaub fahren, ob Sie in Deutschland bleiben oder ins Ausland reisen, ob Sie lange Strecken fahren oder nur kurze Wege. Gute Vorbereitung ist alles - besonders beim Thema sichere Anreise. Unsere Kollegen der Verkehrsunfallprävention stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie kostenlos am kommenden Mittwoch: Datum: 05.08.26 Zeitraum: 10:30 - 15:00 Uhr Ort: auf dem ...

mehr