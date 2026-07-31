Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jugendliche stürzt alkoholisiert mit E-Scooter und verletzt sich leicht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.07.2026) um 22.30 Uhr kam es in Ahlen auf der Straße Zum Schlingenfeld zu einem Alleinunfall einer E-Scooter-Fahrerin. Die 14-Jährige aus Ahlen befuhr mit einem E-Scooter die Straße in Richtung August-Kirchner-Straße. Hier stürzte sie und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das die Jugendliche Alkohol getrunken hatte. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die 14-Jährige wurde in die Obhut der Mutter übergeben.

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