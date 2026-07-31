POL-WAF: Warendorf. Sicher in den Urlaub - Infostand der Polizei
Warendorf (ots)
Egal ob Sie in den Süden oder Norden in den Urlaub fahren, ob Sie in Deutschland bleiben oder ins Ausland reisen, ob Sie lange Strecken fahren oder nur kurze Wege. Gute Vorbereitung ist alles - besonders beim Thema sichere Anreise.
Unsere Kollegen der Verkehrsunfallprävention stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie kostenlos am kommenden Mittwoch:
Datum: 05.08.26
Zeitraum: 10:30 - 15:00 Uhr Ort: auf dem Marktplatz Warendorf, vor der Geschäftsstelle der Glocke
Im Rahmen der Aktion werden Sie über Themen Sicherheitsmaßnahmen vor Reiseantritt, während der Fahrt im Wohnmobil, unterwegs mit dem Rad oder E-Scooter, Transport, Pausen, Ladungssicherung und mehr informiert.
Außerdem gibt es hier die wichtigsten Punkte zum Thema "sichere Reise" in einer Art Checkliste:
https://warendorf.polizei.nrw/artikel/sicherindenurlaub
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