PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auto fährt gegen Hauswand. Zwei Leichtverletzte

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.07.2026) gegen 09.35 Uhr kam es in Beckum an der Oststraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Beckumer stand an der Oststraße in einer Parklücke und wollte rückwärts ausparken. Das Fahrzeug beschleunigte jedoch stark vorwärts, streifte zwei geparkte Autos und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei wurden der Senior und seine 85-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Beiden in ein Krankenhaus. Das Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 08:03

    POL-WAF: Warendorf. Grauen Seat Cupra beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (29.07.2026) in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13 Uhr wurde in Warendorf auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants am August-Wessing-Damm ein geparkter Seat Cupra hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 08:01

    POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Eine Leichtverletzte

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (29.07.2026) um 10.25 Uhr kam es auf der B 58 zwischen Ahlen und Drensteinfurt zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-Jähriger aus Dülmen und ein 59-Jähriger aus Ahlen befuhren die B 58 in entgegengesetzter Richtung. Hierbei streiften sich die Fahrzeuge. Beim Auto des Dülmeners zersplitterte dadurch die Seitenscheibe. Hierdurch erlitt seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren