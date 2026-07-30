Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auto fährt gegen Hauswand. Zwei Leichtverletzte

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.07.2026) gegen 09.35 Uhr kam es in Beckum an der Oststraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Beckumer stand an der Oststraße in einer Parklücke und wollte rückwärts ausparken. Das Fahrzeug beschleunigte jedoch stark vorwärts, streifte zwei geparkte Autos und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei wurden der Senior und seine 85-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Beiden in ein Krankenhaus. Das Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

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