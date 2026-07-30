Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Eine Leichtverletzte

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (29.07.2026) um 10.25 Uhr kam es auf der B 58 zwischen Ahlen und Drensteinfurt zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-Jähriger aus Dülmen und ein 59-Jähriger aus Ahlen befuhren die B 58 in entgegengesetzter Richtung. Hierbei streiften sich die Fahrzeuge. Beim Auto des Dülmeners zersplitterte dadurch die Seitenscheibe. Hierdurch erlitt seine 75-jährige Beifahrerin (aus Dülmen) leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Auf der B 58 kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell