POL-BOR: Gronau - Pkw gestohlen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Alter Schloßplatz;
Tatzeit: 09.07.2026, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr;
Einen schwarzen Nissan Qashqai entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Das Fahrzeug stand am Donnerstagmorgen, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr auf einem Parkplatz am Alten Schloßplatz. Die Unbekannten entwendeten den Nissan mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (sb)
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