POL-BOR: Gronau - Pkw gestohlen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Holbeinstraße; Tatzeit: 10.07.2026, 00.30 Uhr; Einen grauen VW Tiguan haben bislang unbekannte Täter in Bocholt beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Nacht zum Freitag an der Holbeinstraße. Die Unbekannten zerkratzten die Beifahrerseite. Zeugen zufolge waren sie mit einem schwarzen Pkw mit BOH-Kennzeichen unterwegs. Die beiden Männer waren etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatten dunkle ...

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