POL-WAF: Warendorf. Grauen Seat Cupra beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (29.07.2026) um 10.25 Uhr kam es auf der B 58 zwischen Ahlen und Drensteinfurt zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-Jähriger aus Dülmen und ein 59-Jähriger aus Ahlen befuhren die B 58 in entgegengesetzter Richtung. Hierbei streiften sich die Fahrzeuge. Beim Auto des Dülmeners zersplitterte dadurch die Seitenscheibe. Hierdurch erlitt seine ...

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