Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht. Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (29.07.2026) um 18.55 Uhr kam es in Beckum-Neubeckum auf der Vellerner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Beckumer befuhr mit seinem E-Scooter die Vellerner Straße in Richtung Vellern und bog auf einen abzweigenden Geh-/ Radweg östlich des Kopernikus-Gymnasiums ab. Dort kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich dabei diverse leichte Verletzugen zu. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 44-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Beckumer ein.

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