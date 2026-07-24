Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld - Warnung vor Betrugsmasche

Warendorf (ots)

In regelmäßigen Abständen warnen wir vor verschiedenen Maschen und Betrügern und werden nicht müde das auch weiterhin zu tun. Immer mit dem Ziel: Menschen im Kreis Warendorf vor Schaden bewahren.

Eine 90-jährige Frau ist in diesen Tagen das Opfer von falschen Polizeibeamten geworden. Diese gaben an Geld und Wertgegenstände der Frau sichern zu wollen. Die Seniorin hinterlegte unter anderem Bargeld und Schmuck an einem vereinbarten Ort. Als ihr bewusst wurde Opfer eines Betruges geworden zu sein, waren die Sachen bereits abgeholt worden.

Tipps der Polizei

- Sie haben den geringsten Zweifel? Dann legen Sie auf. Das ist nicht unhöflich. Es gibt Ihnen die Möglichkeit durchzuatmen und sich zu sortieren. - Gibt sich eine Person am Telefon als Polizei aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde selbst an. Vergewissern Sie sich, ob es diese Person dort wirklich gibt und wie sie erreichbar ist. - Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie vorab eine Person Ihres Vertrauens hinzu. - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen. Auch nicht angeblichen Mitarbeitenden der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind: Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Hinweis für nahestehende Personen:

Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Maschen der Betrügerinnen/Betrüger. So helfen Sie Ihren Liebsten, sich zu schützen.

Weitere Informationen: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/enkeltrick-falsche-polizei-schockanruf

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