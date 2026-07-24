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Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld - Warnung vor Betrugsmasche

Warendorf (ots)

In regelmäßigen Abständen warnen wir vor verschiedenen Maschen und Betrügern und werden nicht müde das auch weiterhin zu tun. Immer mit dem Ziel: Menschen im Kreis Warendorf vor Schaden bewahren.

Eine 90-jährige Frau ist in diesen Tagen das Opfer von falschen Polizeibeamten geworden. Diese gaben an Geld und Wertgegenstände der Frau sichern zu wollen. Die Seniorin hinterlegte unter anderem Bargeld und Schmuck an einem vereinbarten Ort. Als ihr bewusst wurde Opfer eines Betruges geworden zu sein, waren die Sachen bereits abgeholt worden.

Tipps der Polizei

   - Sie haben den geringsten Zweifel? Dann legen Sie auf. Das ist 
     nicht unhöflich. Es gibt Ihnen die Möglichkeit durchzuatmen und 
     sich zu sortieren.
   - Gibt sich eine Person am Telefon als Polizei aus, lassen Sie 
     sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde
     selbst an. Vergewissern Sie sich, ob es diese Person dort 
     wirklich gibt und wie sie erreichbar ist.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie 
     vorab eine Person Ihres Vertrauens hinzu.
   - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen.
     Auch nicht angeblichen Mitarbeitenden der Polizei, 
     Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.
   - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind: Wenden Sie 
     sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine 
     Anzeige.

Hinweis für nahestehende Personen:

Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Maschen der Betrügerinnen/Betrüger. So helfen Sie Ihren Liebsten, sich zu schützen.

Weitere Informationen: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/enkeltrick-falsche-polizei-schockanruf

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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