Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (23.07.2026) um 16.20 Uhr kam es in Sassenberg auf der B 475 am Abzweig zur K 18 zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Fahrtrichtung Glandorf und bog an der Einmündung nach links in Richtung K 18 ab. Ein 26-Jähriger aus Warendorf befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 475 in Richtung Warendorf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die Autos wurden durch Unternehmen abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Der Sachschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt. Die B 475 war bis ungefähr 19.10 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell