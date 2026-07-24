POL-WAF: Beckum. Unter Drogeneinfluss mit manipuliertem E-Scooter unterwegs
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (23.07.2026) um 17.25 Uhr stoppten Polizisten auf der Geißlerstraße in Beckum den Fahrer eines E-Scooters. Bei der anschließenden Kontrolle des 61-jährigen Beckumers stellten die Beamten fest das er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sein E-Scooter fuhr deutlich schneller als die zulässigen 20 km/h. Einen Führerschein besaß der Beckumer nicht. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.
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