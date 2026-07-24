PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unter Drogeneinfluss mit manipuliertem E-Scooter unterwegs

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (23.07.2026) um 17.25 Uhr stoppten Polizisten auf der Geißlerstraße in Beckum den Fahrer eines E-Scooters. Bei der anschließenden Kontrolle des 61-jährigen Beckumers stellten die Beamten fest das er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sein E-Scooter fuhr deutlich schneller als die zulässigen 20 km/h. Einen Führerschein besaß der Beckumer nicht. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 08:23

    POL-WAF: Sassenberg. Zwei Leichtverletzte bei Unfall

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (23.07.2026) um 16.20 Uhr kam es in Sassenberg auf der B 475 am Abzweig zur K 18 zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Fahrtrichtung Glandorf und bog an der Einmündung nach links in Richtung K 18 ab. Ein 26-Jähriger aus Warendorf befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 475 in Richtung Warendorf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 08:21

    POL-WAF: Ennigerloh. Blaues Wohnmobil beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (23.07.2026) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20 Uhr wurde in Ennigerloh an der Mozartstraße ein blaues VW Wohnmobil an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 08:17

    POL-WAF: Warendorf. Ford Galaxy angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (21.07.2026) einen grauen Ford Galaxy in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 08.30 Uhr und 06.28 Uhr am Folgetag auf dem Parkplatz des Warendorfer Krankenhauses unmittelbar vor dem Haupteingang und wurde hinten rechts beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren