POL-WAF: Beckum. Unter Drogeneinfluss mit manipuliertem E-Scooter unterwegs

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (23.07.2026) um 16.20 Uhr kam es in Sassenberg auf der B 475 am Abzweig zur K 18 zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Fahrtrichtung Glandorf und bog an der Einmündung nach links in Richtung K 18 ab. Ein 26-Jähriger aus Warendorf befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 475 in Richtung Warendorf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. ...

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