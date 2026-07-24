Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. 76-jährige Münsteranerin vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Warendorf (ots)

Die Polizei Münster bittet um die Hilfe bei der Suche nach einer 76-jährigen Münsteranerin. Es haben sich Hinweise darauf ergeben, dass sich die Gesuchte womöglich im Bereich Drensteinfurt aufhalten könnte.

Ein Foto und die Beschreibung der Frau finden Sie in der Pressemitteilung der Polizei Münster:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6319267

Die Polizei bittet Zeugen, die Auskunft zum Aufenthaltsort der 76-Jährigen machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de https://muenster.polizei.nrw/

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