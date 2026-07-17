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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. 50-Jähriger verstirbt nach Körperverletzung in Beckum - Obduktionsergebnis: Gewalteinwirkung todesursächlich - Möglicher Tatbeteiligter stellt sich Polizei

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "50-Jähriger verstirbt nach Körperverletzung in Beckum - Mordkommission der Polizei Münster sucht weitere Zeugen" (Veröffentlichung am 16.07., 07:31 Uhr).

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Mittwoch (15.07., 0:25 Uhr) in Beckum, in deren Folge ein 50-jähriger Mann verstorben ist, hat das Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster am Mittwochnachmittag (15.07.) den Leichnam des Verstorbenen obduziert.

Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis sind innere Verletzungen durch erhebliche Gewalteinwirkung gegen den Körper ursächlich für den Tod des 50-Jährigen gewesen.

Ein 28-jähriger Deutscher aus Beckum, den die bei der Polizei Münster eingerichtete Mordkommission am Donnerstag (16.07.) in den Räumen der Polizei Warendorf als Zeugen vernehmen wollte, gab an, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die genaue Art der Beteiligung ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Mann ist derzeit nicht vorläufig festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen sind bereits einige Zeugenhinweise eingegangen. Die Mordkommission nimmt weiterhin Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 01722913810.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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