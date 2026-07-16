POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 15.7.2026 hielten Polizisten um 14.55 Uhr einen Autofahrer auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen an. Bei der Überprüfung des 42-Jährigen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ließen dem Ahlener eine Blutprobe entnehmen, leiteten Ermittlungsverfahren ein und informierten die Führerscheinstelle.
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