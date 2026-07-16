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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.7.2026 hielten Polizisten um 14.55 Uhr einen Autofahrer auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen an. Bei der Überprüfung des 42-Jährigen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ließen dem Ahlener eine Blutprobe entnehmen, leiteten Ermittlungsverfahren ein und informierten die Führerscheinstelle.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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