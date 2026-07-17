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Polizei Warendorf

POL-WAF: Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Donnerstag Abend (16.07.2026, 23:32) zur Lindenstraße in Oelde gerufen worden. Ein 27-jähriger Oelder schreie dort laut herum und streite sich mit Anwohnern. Bei Eintreffen der Polizei fand diese einen zerstörten Blumentopf auf der Straße vor. Im Nahbereich konnte der 27-jährige angetroffen werden und reagierte auf Ansprache direkt in aggressiver Tonlage. Während der Kontrolle leistete er unvermittelt Widerstand und schlug und trat auf die Polizisten ein. Trotz Androhung der Anwendung von Pfefferspray setzte er seine Tritte und Schläge fort, so dass ihm erst nach dem Einsatz von Pfefferspray Handfesseln angelegt werden konnten. Mit Unterstützung eines hinzueilenden Zeugen und Verstärkungskräften konnte er zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Polizisten verletzt und sind derzeit nicht dienstfähig. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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