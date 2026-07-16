POL-WAF: Oelde. Schwarzen Mercedes Vito beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Gesucht wird ein Autofahrer, der am Mittwoch, 15.7.2026, gegen 17.55 Uhr an einem Verkehrsunfall mit einem Jungen in Oelde, Am Bahnhof beteiligt war. Der Oelder befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Warendorfer Straße und bog nach rechts in die Straße Am Bahnhof ab. In Höhe der Einfahrt für den Linienverkehr fuhr der Unbekannte mit seinem Auto ...

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