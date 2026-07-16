POL-WAF: Oelde. Schwarzen Mercedes Vito beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 15.7.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 18.00 Uhr 19.30 Uhr gegen das Heck eines schwarzen Mercedes Vito, der am Straßenrand der Kantstraße in Oelde stand. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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