Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. BMW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (27.06.2026, gegen 15.45 Uhr) einen grauen 3er BMW in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand an der Straße An der Langst und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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