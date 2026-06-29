POL-WAF: Ahlen. BMW angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Samstag (27.06.2026, gegen 15.45 Uhr) einen grauen 3er BMW in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand an der Straße An der Langst und wurde hinten links beschädigt.
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