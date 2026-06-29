Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß von Fahrrad und Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw ist am Freitag (26.06.2026, 14.00 Uhr) eine 42-jährige Frau in Beckum-Neubeckum verletzt worden.

Ein 42-jähriger Neubeckumer verließ mit seinem Auto eine Parklücke an der Gustav-Moll-Straße und fuhr rückwärts. Beim Ausparken stieß er mit der 42-Jährigen auf ihrem Fahrrad zusammen. Diese stützte und verletzte sich.

Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt.

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