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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß von Fahrrad und Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw ist am Freitag (26.06.2026, 14.00 Uhr) eine 42-jährige Frau in Beckum-Neubeckum verletzt worden.

Ein 42-jähriger Neubeckumer verließ mit seinem Auto eine Parklücke an der Gustav-Moll-Straße und fuhr rückwärts. Beim Ausparken stieß er mit der 42-Jährigen auf ihrem Fahrrad zusammen. Diese stützte und verletzte sich.

Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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