Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 25.6.2026, 8.20 Uhr auf der Hoetmarer Straße in Sendenhorst wurden zwei Autofahrerinnen verletzt. Eine 40-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Hoetmarer Straße stadtauswärts. Als die Sendenhorsterin mit ihrem Auto nach links in die Raiffeisenstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 61-jährigen Freckenhorsterin. Diese befuhr die Hoetmarer Straße in Richtung Sendenhorst. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte 40-Jährige und die leichtverletzte 61-Jährige in Krankenhäuser. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 30.000 Euro. Die Hoetmarer Straße war aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme etwa drei Stunden gesperrt.

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