Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Über 1.000 Verstöße an einem Tag

Warendorf (ots)

1.325 Verstöße registrierten der Kreis Warendorf und die Polizei bei einem Sonderkontrolltag mit dem Augenmerk Geschwindigkeit im Bereich der Polizeiwache Warendorf. Davon waren 1.307 Kraftfahrzeugführer zu schnell unterwegs. Drei Fahrer waren abgelenkt, ein Kind war nicht gesichert und es gab weitere 14 Verfehlungen im Straßenverkehr.

Zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Verkehrsunfälle mit gravierenden Folgen auf unseren Straßen. Um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft - insbesondere auf den überörtlichen Straßen zu senken - führen Kreis und Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel sind weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb zu jeder Zeit an jedem Ort mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen. Deshalb: runter vom Gas!

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