Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gegen grauen 5er BMW gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 25.6.2026, zwischen 6.30 Uhr und 13.35 Uhr auf der Ennigerloher Straße ereignet hat. Der Unbekannte fuhr gegen einen grauen 5er BMW, der am Straßenrand stand und beschädigte diesen an der Frontstoßstange. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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