POL-WAF: Oelde. Gegen grauen 5er BMW gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 25.6.2026, zwischen 6.30 Uhr und 13.35 Uhr auf der Ennigerloher Straße ereignet hat. Der Unbekannte fuhr gegen einen grauen 5er BMW, der am Straßenrand stand und beschädigte diesen an der Frontstoßstange. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell