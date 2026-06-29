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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Auffahrunfall mit Traktor

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall sind am Freitagabend (26.06.2026, 22.55 Uhr) zwei Männer in Ennigerloh-Westkirchen verletzt worden.

Ein 57-jähriger Traktor-Fahrer aus Freckenhorst war auf der Freckenhorster Straße Richtung Westkirchen unterwegs, hinter ihm fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf.

Aus noch unklarer Ursache fuhr der Düsseldorfer dem Traktor auf, beide Fahrer verletzten sich dadurch.

Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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