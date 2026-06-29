Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rettungssanitäter touchiert - Hinweise zu Beteiligter erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einer Autofahrerin geben, die am Freitag (26.06.2026, 15.30 Uhr) auf der Hansastraße in Ahlen unterwegs war?

Ein 25-jähriger Rettungssanitäter aus Ahlen verließ einen Rettungswagen und wurde hier von einem vorbeifahrenden Auto touchiert. Die Fahrerin des Pkw hielt an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des jungen Mannes. Dieser gab zunächst an, dass alles ok sei, bemerkte aber kurze Zeit später bereits eine Verletzung. Die Unbekannte fuhr indes weiter, ohne die Polizei zu rufen.

Wir bitten die Beteiligte oder weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

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