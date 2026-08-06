Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260806.1 Brunsbüttel: Vermisster tot im Nord-Ostsee-Kanal aufgefunden

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwochnachmittag entdeckte ein Passant in Brunsbüttel eine leblose Person im Nord-Ostsee-Kanal. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Gegen 15:15 Uhr meldete ein Passant der Polizei eine leblose Person, die am Südufer des Nord-Ostsee-Kanals trieb. Einsatzkräften des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel gelang es mit Unterstützung der Feuerwehr, den Mann zu bergen. Ein hinzugezogener Notarzt stellte den Tod fest.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 56-jährigen Mann aus Schweden, der seit dem 02.08.2026 vermisst worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Derzeit geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Der Fährbetrieb der Nord-Ostsee-Kanal-Fähre Brunsbüttel blieb für die Dauer des Einsatzes eingestellt.

Anna Albrink

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