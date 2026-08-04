Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260804.1 Brunsbüttel: Jungkatze neben Transportbox aufgefunden

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Brunsbüttel (ots)

Am Samstagabend fanden zwei Frauen in Brunsbüttel eine junge Katze neben einer Transportbox am Straßenrand. Da das Tier weder gechippt war noch Futter oder Wasser vor Ort bereitstanden, besteht der Verdacht, dass Unbekannte die Katze dort ausgesetzt haben.

Gegen 20:45 Uhr entdeckten die beiden Frauen in der Straße Am Belmermoor, an der Einmündung zur Olof-Palme-Allee, eine Katzentransportbox aus Kunststoff in einem Graben neben dem Gehweg. Neben der Box hielt sich eine kleine getigerte Katze auf. Das Tier lief zunächst um die Transportbox herum und begab sich schließlich hinein.

Die Finderinnen brachten die Jungkatze zur Polizeistation Brunsbüttel. Das Tier machte äußerlich einen grundsätzlich gesunden Eindruck. Aufgrund seines jungen Alters erschien es jedoch fraglich, ob es sich ohne Versorgung selbstständig hätte ernähren können. Futter oder Wasser fanden die Frauen weder in noch an der Transportbox. Einen Chip besitzt die Katze nicht.

Die Gesamtumstände lassen vermuten, dass bislang unbekannte Personen das Tier an der Stelle ausgesetzt haben. Ohne rechtzeitiges Auffinden hätte die junge Katze möglicherweise gesundheitliche Schäden erleiden können. Die Finderin nahm die Katze in Absprache mit Polizei und Tierheim zunächst bei sich auf.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Katze oder zu Personen geben können, die das Tier möglicherweise ausgesetzt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Brunsbüttel unter 04852 60240 zu melden.

Björn Gustke

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