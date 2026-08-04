Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260804.3 Hohenlockstedt: Einbruch in Discounter: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hohenlockstedt (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in einen Discounter in Hohenlockstedt ein. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Zigaretten und mehrere Getränkeflaschen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Breiten Straße. Nach bisherigen Ermittlungen nahmen sie gegenüber dem Discounter einen eckigen Gullideckel aus seiner Einfassung und warfen ihn durch eine Fensterscheibe des Verkaufsraums.

Im Gebäude brachen die Einbrecher einen verschlossenen Zigarettenschrank auf und entnahmen daraus Zigaretten. Außerdem stahlen sie diverse Getränkeflaschen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Breiten Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

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