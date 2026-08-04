POL-IZ: 260804.2 Brunsbüttel: Sachbeschädigung in öffentlicher Toilettenanlage
Brunsbüttel (ots)
In der vergangenen Woche haben Unbekannte auf dem Paulusfriedhof in Brunsbüttel ein Waschbecken in einer öffentlichen Toilettenanlage beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen.
Zwischen Dienstag, 28. Juli 2026, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 29. Juli 2026, 07:30 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Waschbecken im Herren-WC der öffentlichen Friedhofstoilette auf dem Paulusfriedhof in der Wurtleutetweute.
Die Polizei Brunsbüttel sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder andere Auffälligkeiten auf dem Friedhof beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04852 60240 entgegen.
Björn Gustke
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe
Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell