Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260804.2 Brunsbüttel: Sachbeschädigung in öffentlicher Toilettenanlage

Brunsbüttel (ots)

In der vergangenen Woche haben Unbekannte auf dem Paulusfriedhof in Brunsbüttel ein Waschbecken in einer öffentlichen Toilettenanlage beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Zwischen Dienstag, 28. Juli 2026, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 29. Juli 2026, 07:30 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Waschbecken im Herren-WC der öffentlichen Friedhofstoilette auf dem Paulusfriedhof in der Wurtleutetweute.

Die Polizei Brunsbüttel sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder andere Auffälligkeiten auf dem Friedhof beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04852 60240 entgegen.

Björn Gustke

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