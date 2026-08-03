Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260803.2 Heide: Psychisch auffälliger Mann löst Polizeieinsatz aus

Heide (ots)

Am Montagnachmittag lösten auffällige Äußerungen eines Mannes in Heide einen Polizeieinsatz aus. Der 27-Jährige bezeichnete seine getragene Gewichtslaufweste als Sprengstoffweste. Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung fest, dass von der Weste keine Gefahr ausging.

Heute Nachmittag gegen 14:45 Uhr erhielt die Polizei mehrere Hinweise auf einen Mann in der Innenstadt, der sich auffällig verhielt und entsprechende Äußerungen tätigte. Der Mann trug eine Gewichtslaufweste und gab an, es handele sich um eine Sprengstoffweste. Konkrete Drohungen gegen andere Menschen sprach er nach derzeitigen Erkenntnissen nicht aus.

Einsatzkräfte der Polizei Heide fahndeten mit Unterstützung mehrerer Streifenwagen umliegender Dienststellen nach dem Mann. Die Beamten überprüften unter anderem ein Einkaufszentrum in Heide. Nach kurzer Zeit trafen sie den 27-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz am Westküstenklinikum Heide an.

Die Einsatzkräfte überprüften den Mann sowie die getragene Weste. Dabei bestätigte sich, dass es sich um eine ungefährliche Gewichtslaufweste handelte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Der Mann befindet sich weiterhin in ärztlicher Betreuung im Krankenhaus. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein.

Anna Albrink & Björn Gustke

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