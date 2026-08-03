Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260803.1 Itzehoe: Feuer beschädigt Garage und Wohnhaus

Itzehoe (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Itzehoe zu einem Garagenbrand, der auf Teile eines Einfamilienhauses übergriff. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt zur Brandursache.

Gegen 16:00 Uhr brach im Brunnenstieg ein Feuer in einer Garage aus. Die Flammen griffen auf eine überdachte Terrasse und Teile des Wohnhauses über. Zudem beschädigte der Brand einen in der Garage abgestellten Mitsubishi sowie eine Photovoltaikanlage.

Der Feuerwehr gelang es, eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Ein Großteil des Wohnbereichs blieb unbeschädigt. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. Für die Löscharbeiten sperrten die Einsatzkräfte den Brunnenstieg von etwa 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr vollständig.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt zur Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen kommt eine fahrlässige Verursachung in Betracht. Möglicherweise steht eine nicht fachgerecht ausgeführte elektrische Verkabelung im Zusammenhang mit dem Brand. Die Ermittlungen dauern an.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell