Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei leblose Personen in Wohnung aufgefunden - Mordkommission eingerichtet

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf: Am Montag (23. Juni) wurden zwei leblose Personen in einer Wohnung aufgefunden. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Die Polizei steht im engen Austausch mit der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft Essen und hat eine Mordkommission eingerichtet.

Nachdem eine 47-jährige Essenerin am Montag nicht auf ihrer Arbeitsstelle erschien, verständigten Arbeitskollegen die Polizei. In der Wohnung der Frau in Essen-Haarzopf fanden die Beamten sowohl die Frau als auch ihren 56-jährigen Mann leblos auf. Beide Personen wiesen Schussverletzungen auf.

Die Polizei sicherte umgehend Spuren am Tatort und richtete eine Mordkommission ein.

Nach jetzigen Erkenntnisstand und den gestern (23. Juni) erfolgten rechtsmedizinischen Untersuchungen, gehen die Ermittler davon aus, dass der 56-jährige Deutsche seine Frau erschossen hat und anschließend Suizid beging.

Die Hintergründe der Tat sind Teil der laufenden Ermittlungen. /hey

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