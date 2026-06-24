Polizei Essen

POL-E: Essen: 29-Jähriger nach Streitigkeiten mit Stichwaffe verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45147 E.-Rüttenscheid: Gestern Abend (23. Juni) wurde ein 29-jähriger Bottroper auf der Fahrradtrasse zwischen der Rüttenscheider Straße und dem Grugapark durch einen Unbekannten mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach eigenen Angaben war der 29-Jährige gegen 20:30 Uhr zu Fuß auf der Fahrradtrasse unterwegs, als er von einem unbekannten Mann nach Kleingeld gefragt wurde. Der Bottroper habe dem Mann daraufhin erklärt, dass er ihm kein Geld geben werde, ihm jedoch etwas zu essen kaufen könne. Als der Unbekannte erneut auf einer Geldspende bestanden habe, habe der 29-Jährige dies abgelehnt. Daraufhin soll der Mann unvermittelt auf den Bottroper zugegangen sein und ihn mit einer Stichwaffe verletzt haben. Anschließend sei der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Rüttenscheider Straße geflüchtet. Der Verletzte lief daraufhin in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen.

Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Wenn Sie zur angegebenen Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

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