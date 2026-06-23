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Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (20. Juni) stürzte ein Radfahrer auf der Leipziger Straße und wurde schwer verletzt. Möglicherweise musste er einem Auto ausweichen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 43-jähriger Essener fuhr mit seinem Fahrrad um 15:30 Uhr auf der Leipziger Straße in Richtung Norden. Dort musste er in Höhe der Raffelberger Straße mutmaßlich einem Auto ausweichen und stürzte. Dabei rutschte er über die Fahrbahn gegen einen geparkten Peugeot. Bei dem Sturz wurde der Essener schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Autos fuhr davon.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Auto machen können. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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