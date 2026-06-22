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Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Auto - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Leicht verletzt wurde eine Jugendliche auf ihrem E-Scooter am Freitag (19. Juni) auf der Mannesmannallee in Mülheim, als ein unbekannter Mann sie mit seinem Auto erfasste. Die Polizei sucht den Fahrer und Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr fuhr die 14-jährige Mülheimerin mit ihrem E-Scooter aus der Mannesmannallee in Richtung Heifeskamp, als ein bislang unbekannter Autofahrer vom Parkplatz eines dortigen Discounters fuhr und die Jugendliche erfasste. Sie stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt.

Der Mann erkundigte sich noch nach dem Gesundheitszustand der 14-Jährigen, fuhr dann aber weiter, nachdem diese zunächst angab, es gehe ihr gut. Im Nachgang stellte sie jedoch ihre Verletzungen fest.

Es kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen Pkw handelte. Zeugen und der Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Dies geht telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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