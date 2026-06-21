Polizei Essen

POL-E: Essen: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Fotofahndung

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck-Mitte:

Am Nachmittag des 12. Dezember vergangenen Jahres brachen zwei bislang unbekannte Frauen in eine Wohnung in der Bocholder Straße ein. Eine der Tatverdächtigen wurde dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen. Mit einem Bild sucht die Polizei nun nach der Tatverdächtigen.

Gegen 15:10 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür einer 26-jährigen Essenerin im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bocholder Straße auf Höhe der Kettelerstraße. Nachdem die Bewohnerin die Tür geöffnet hatte, lief die Unbekannte unvermittelt die Treppe hinunter.

Das Verhalten kam der 26-Jährigen verdächtig vor. Kurze Zeit später begab sie sich in den Hausflur, um nachzusehen, ob die Frau das Gebäude verlassen hatte. Dabei stellte sie fest, dass die Wohnungstür der unter ihrer liegenden Wohnung aufgebrochen worden war. Zeitgleich verließen die zuvor an der Wohnungstür angetroffene Frau sowie eine weitere Unbekannte die Wohnung und flüchteten zu Fuß in Richtung "Am Fliegenbusch".

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Zeugin beschrieb die beiden Frauen als etwa 20 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Eine der Tatverdächtigen hatte offene schwarze Haare, die andere blonde, zu einem Zopf gebundene Haare.

Das Bild der Überwachungskamera können unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/207135

Sollten Sie Angaben zu der abgebildeten Frau machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

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