Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Leblose Person in Ruhr aufgefunden - 1. Folgemeldung - Ertrinkungstod festgestellt

Essen (ots)

45479 MH-Altstadt I: Am 11. Juni wurde in der Ruhr auf Höhe Kraftwerk Kahlenberg eine leblose Person aufgefunden. Zur Sicherstellung der lückenlosen Aufarbeitung des Vorfalls wurde eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtet.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/leblose-person-in-ruhr-aufgefunden-zeugenaufruf

Inzwischen liegt das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung vor. Demnach verstarb der Mann infolge eines Ertrinkungsunfalls. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid liegen aktuell nicht vor. Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen korrespondieren die Gesamtumstände, inklusive der festgestellten Verletzungen, mit einem Unfallgeschehen mit anschließendem Sturz in das Wasser und Ertrinken. /RB

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