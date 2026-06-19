Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mercedes brennt auf Garagenhof - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45479 MH.-Broich: Am Dienstagmorgen (16. Juni) brannte ein schwarzer Mercedes auf einem Garagenhof an der Prinzeß-Luise-Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 5 Uhr meldeten Zeugen einen brennenden Mercedes auf einem Garagenhof an der Prinzeß-Luise-Straße in Höhe der Pestalozzistraße. Durch das Feuer wurden neben dem Fahrzeug auch ein Carport sowie fünf angrenzende Garagen beschädigt.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, sicherte die Kriminalwache Spuren am Brandort. Der Mercedes wurde zur weiteren Beweissicherung sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Prinzeß-Luise-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

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