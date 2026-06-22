POL-E: Essen: Unbekannter E-Scooter-Fahrer verletzt Kind auf Gehweg und fährt weiter - Zeugen gesucht
Essen (ots)
45356 E.-Bochold: Am Samstagabend (20. Juni) wurde ein 7-Jähriger auf der Bocholder Straße von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Der 7-Jährige lief gegen 20:15 Uhr gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Bocholder Straße in Richtung Friedrich-Lange-Straße, als ihnen ein E-Scooter-Fahrer entgegenkam. Dieser touchierte mit dem Lenker den Kopf des Kindes und verletzte es. Anschließend fuhr der unbekannte Mann auf dem Scooter davon.
Die Polizei sucht nun nach dem E-Scooter-Fahrer und Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können. Dieser soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell