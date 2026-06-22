Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter E-Scooter-Fahrer verletzt Kind auf Gehweg und fährt weiter - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45356 E.-Bochold: Am Samstagabend (20. Juni) wurde ein 7-Jähriger auf der Bocholder Straße von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 7-Jährige lief gegen 20:15 Uhr gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Bocholder Straße in Richtung Friedrich-Lange-Straße, als ihnen ein E-Scooter-Fahrer entgegenkam. Dieser touchierte mit dem Lenker den Kopf des Kindes und verletzte es. Anschließend fuhr der unbekannte Mann auf dem Scooter davon.

Die Polizei sucht nun nach dem E-Scooter-Fahrer und Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können. Dieser soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten.

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