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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter E-Scooter-Fahrer verletzt Kind auf Gehweg und fährt weiter - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45356 E.-Bochold: Am Samstagabend (20. Juni) wurde ein 7-Jähriger auf der Bocholder Straße von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 7-Jährige lief gegen 20:15 Uhr gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Bocholder Straße in Richtung Friedrich-Lange-Straße, als ihnen ein E-Scooter-Fahrer entgegenkam. Dieser touchierte mit dem Lenker den Kopf des Kindes und verletzte es. Anschließend fuhr der unbekannte Mann auf dem Scooter davon.

Die Polizei sucht nun nach dem E-Scooter-Fahrer und Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können. Dieser soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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